Госдума проведет первое чтение проекта бюджета РФ на 2027—2029 годы 29 октября

Согласно календарю рассмотрения вопросов, одобренному Госдумой 15 октября, главным событием месяца станет намеченное на 29 октября первое чтение проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, а также сопутствующего бюджетного пакета. В проекте основного финансового документа, внесенного в Думу в ночь на 1 октября, на 2027 год заложены доходы на уровне 43,3 трлн руб., расходы — 48,74 трлн руб. Базовый прогноз инфляции составляет менее 4%.