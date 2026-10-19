Госдума проведет первое чтение проекта бюджета РФ на 2027—2029 годы 29 октября
Согласно календарю рассмотрения вопросов, одобренному Госдумой 15 октября, главным событием месяца станет намеченное на 29 октября первое чтение проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, а также сопутствующего бюджетного пакета. В проекте основного финансового документа, внесенного в Думу в ночь на 1 октября, на 2027 год заложены доходы на уровне 43,3 трлн руб., расходы — 48,74 трлн руб. Базовый прогноз инфляции составляет менее 4%.
Кроме того, в последние две недели октября ожидается рассмотрение законопроектов, ужесточающих ответственность для «черных кредиторов» и недобросовестных сотрудников «Почты России», а также поправки, направленные на укрепление кадрового состава в аппаратах судов.