Российский франчайзи бренда Superdry начал процедуру банкротства

Арбитражный суд Москвы в сентябре ввел наблюдение в отношении ООО «СДР Фэшн Групп», следует из картотеки дел. Эта компания в России владеет франшизой британского бренда одежды Superdry. Бренд основан в Великобритании в 2003 году. На российском рынке компания пытается закрепиться с 2015 года. «СДР Фэшн Групп» была уже четвертым франчайзи Superdry. Розничных магазинов Superdry на данный момент в России нет. Сейчас марка представлена в мультибрендовых сетях и на сервисах трансграничных заказов.