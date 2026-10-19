Российский франчайзи бренда Superdry начал процедуру банкротства
Арбитражный суд Москвы в сентябре ввел наблюдение в отношении ООО «СДР Фэшн Групп», следует из картотеки дел. Эта компания в России владеет франшизой британского бренда одежды Superdry. Бренд основан в Великобритании в 2003 году. На российском рынке компания пытается закрепиться с 2015 года. «СДР Фэшн Групп» была уже четвертым франчайзи Superdry. Розничных магазинов Superdry на данный момент в России нет. Сейчас марка представлена в мультибрендовых сетях и на сервисах трансграничных заказов.
ООО «СДР Фэшн Групп» зарегистрировано в 2019 году. В 2024–2025 годах его выручка не превышала 10 млн руб., хотя в прошлые годы составляла 50–100 млн руб. Единственный бенефициар Павел Ванзин также владеет ООО «РК-Раша», которое занимается дистрибуцией товаров австралийского бренда Rip Сurl, производящего одежду и оборудование для серфинга. Кроме того, до 2022 года он владел компанией «Велосоюз», торгующей велосипедами зарубежных марок.
Заявление о банкротстве «СДР Фэшн Групп» еще в мае 2026 года подал нынешний владелец «Велосоюза» Евгений Семенихин. Поводом стал долг в размере 2,7 млн руб.: предпринимателю не заплатили за услуги по предпродажной подготовке товара, который компания собиралась отгрузить в сеть Familia. Он выступает кредитором еще одной компании, связанной с «СДР Фэшн Групп»,— «СДР Ритейл», которая также проходит банкротство. Полный тезка господина Семенихина в качестве ИП зарегистрирован на Wildberries: он продает шесть позиций одежды Superdry.