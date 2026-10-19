Количество строительных компаний сократилось за год на 4,3%
На 1 октября 2026 года в России работали 362,3 тыс. строительных компаний, подсчитали в СПАРК. Год к году значение сократилось на 4,3%, или 16,4 тыс. Количество компаний, специализирующихся на возведении зданий, за год снизилось на 4,8%, до 188,1 тыс. В сегменте специализированных работ сокращение составило 4,4%, до 140,4 тыс. В сегменте возведения инженерных сооружений ситуация оказалась наиболее устойчивой: количество компаний сократилось только на 0,7%, до 34,1 тыс.
В январе—сентябре 2026 года в России ликвидировали 31,1 тыс. строительных компаний, следует из оценки Rusprofile. Количество новых регистраций сократилось. Аналитики обращают внимание на то, что негативные тенденции прослеживаются с 2025 года. В СПАРК отмечают, что к началу августа 2026 года в процедуре банкротства и ликвидации находились еще 30,4 тыс. строительных компаний, а у 41,7 тыс. были приостановлены операции по счетам по решению ФНС. У 47,1 тыс. игроков индекс финансового риска указывал на высокую вероятность банкротства.
С рисками сталкиваются прежде всего застройщики жилья. Из-за увеличения стоимости проектного финансирования и падения продаж рентабельность их бизнеса сократилась в два раза.