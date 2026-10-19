Продажи подержанных машин в сентябре выросли до 557,1 тыс. штук
Продажи легковых автомобилей с пробегом в сентябре выросли год к году на 0,7%, до 557,1 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Это лучший результат для вторичного рынка с начала года. Относительно августа реализация подержанных машин увеличилась на 7,5%. За январь—сентябрь продажи легковых автомобилей с пробегом выросли на 2%, до 4,5 млн.
Причина — в сезонном росте спроса и ожиданиях повышения утилизационного сбора, считают дилеры. В октябре, вероятно, объем продаж продолжит расти, как минимум — останется на уровне сентября.
Лидером во вторичном сегменте в сентябре, согласно «Автостату», остается Lada, хотя продажи год к году снизились на 5,9%, до 123,1 тыс. штук. На втором месте — Toyota, реализация которой выросла на 6,9%, до 60 тыс. штук. Топ-3 замыкает Kia, показавшая сокращение продаж на 6,5%, до 30,9 тыс. штук. Следом идут Hyundai и Volkswagen: реализация первого снизилась на 3,8%, до 29,7 тыс. штук, второго — увеличилась на 13,4%, до 26,6 тыс. штук.
В сравнении с августом все марки из топ-10 демонстрируют рост продаж, отмечают в агентстве: сильнее всего — у BMW (рост на 10,7%, до 16,3 тыс. штук), слабее — у Kia (плюс 1,4%). Год к году увеличение реализации фиксируется только у четырех брендов. Самый значительный рост у Honda (на 14,6%, до 21,6 тыс. штук), падение — у Kia.