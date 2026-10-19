Продажи подержанных машин в сентябре выросли до 557,1 тыс. штук

Лидером во вторичном сегменте в сентябре, согласно «Автостату», остается Lada, хотя продажи год к году снизились на 5,9%, до 123,1 тыс. штук. На втором месте — Toyota, реализация которой выросла на 6,9%, до 60 тыс. штук. Топ-3 замыкает Kia, показавшая сокращение продаж на 6,5%, до 30,9 тыс. штук. Следом идут Hyundai и Volkswagen: реализация первого снизилась на 3,8%, до 29,7 тыс. штук, второго — увеличилась на 13,4%, до 26,6 тыс. штук.