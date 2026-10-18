Западные наблюдатели заметили опасное сближение российского спутника с финским

По данным американской компании LeoLabs, отслеживающей объекты на орбите, 17 октября расстояние между аппаратами составляло около 4,8 км. Нидерландский специалист по наблюдению за спутниками Марко Лангбрук оценивал его в 1–2 км. Сближение стало результатом серии маневров российского аппарата, начавшихся 30 сентября. Как следует из анализа Integrity ISR, 12 октября «Космос-2612» снизил орбиту и скорректировал ее параметры, вследствие чего, по оценке аналитиков, российский аппарат практически совместил плоскость своей орбиты с орбитой ICEYE-X36.