Западные наблюдатели заметили опасное сближение российского спутника с финским
Российский военный спутник «Космос-2612», который западные наблюдатели относят к аппаратам-инспекторам, сблизился с финским радиолокационным спутником ICEYE-X36. Специалисты допускают, что подобные маневры могут использоваться для изучения другого аппарата, демонстрации возможностей или подготовки к вмешательству в его работу.
По данным американской компании LeoLabs, отслеживающей объекты на орбите, 17 октября расстояние между аппаратами составляло около 4,8 км. Нидерландский специалист по наблюдению за спутниками Марко Лангбрук оценивал его в 1–2 км. Сближение стало результатом серии маневров российского аппарата, начавшихся 30 сентября. Как следует из анализа Integrity ISR, 12 октября «Космос-2612» снизил орбиту и скорректировал ее параметры, вследствие чего, по оценке аналитиков, российский аппарат практически совместил плоскость своей орбиты с орбитой ICEYE-X36.
Это не первый эпизод сближения российских военных спутников с ICEYE-X36. В мае, по данным Космических сил США, к аппарату приблизились четыре российских спутника — «Космос-2610», «Космос-2611», «Космос-2612» и «Космос-2613». Глава ICEYE Рафал Моджевский тогда сообщил Reuters, что компания после этого скорректировала орбиту своего спутника, на что российская сторона ответила новыми маневрами.