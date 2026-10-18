Профицит счета текущих операций РФ вырос до $35 млрд за восемь месяцев 2026 года
Профицит счета текущих операций РФ за январь—август 2026-го вырос до $35 млрд с $21 млрд годом ранее, следует из данных Банка России. Основной вклад в рост показателя внесло увеличение профицита торговли товарами. Экспорт за восемь месяцев вырос на 17,6%, до $312,4 млрд, импорт — на 14,8%, до $220,8 млрд.
ЦБ, согласно июльскому прогнозу, ожидает объем экспорта в целом за год на уровне $506 млрд, экономисты—участники октябрьского макроопроса регулятора — $519 млрд (при этом оценки импорта пока совпадают — $436 млрд). Исходя из фактических цифр за восемь месяцев, прогноз ЦБ предполагает сокращение экспорта в сентябре—декабре примерно на 4% к тем же месяцам прошлого года, консенсус — его увеличение на 3,6%.