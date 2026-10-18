В Подмосковье прошел суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России»

В число 55 коллективов, отобранных на суперфинал, вошли команды из федеральных министерств (включая Минфин и Минпромторг), региональных правительств (ДНР, Амурская область, Чукотка и т. д.), госкорпораций («Газпром», РЖД, «Росатом» и др.). Сразу несколько «пятерок» (именно столько человек входит в одну команду) оказались связаны с военно-промышленным комплексом. Чтобы соревнование проходило в равных условиях, его программу поровну насытили заданиями из бизнес-сферы и госуправления.