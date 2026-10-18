Структура микроэлектронного холдинга ГК «Элемент» подала иск к Минпромторгу
Российский дизайн-центр в области микроэлектроники, дочерняя структура ГК «Элемент» НИИМА «Прогресс» подал иск к Минпромторгу на сумму 314,8 млн руб. за невыплаты по договору от 2022 года. Это следует из карточки дела на сайте арбитражного суда Москвы. Источник, знакомый с деталями иска, уточнил, что речь идет о просрочке по выплате субсидии на микроэлектронное развитие.
Судебные споры вокруг субсидий не редкость, но чаще речь идет о взыскании средств с получателя субсидии из-за недостижения целевых показателей, а также судебные дела по заявлениям об оспаривании получателями требований о возврате финансирования.
Задержки субсидий Минпромторгом отмечаются с середины 2024 года из-за бюджетного дефицита, говорят эксперты. Минпромторг оценивал нехватку финансирования только электронного машиностроения в размере 30 млрд руб.