Структура микроэлектронного холдинга ГК «Элемент» подала иск к Минпромторгу

Российский дизайн-центр в области микроэлектроники, дочерняя структура ГК «Элемент» НИИМА «Прогресс» подал иск к Минпромторгу на сумму 314,8 млн руб. за невыплаты по договору от 2022 года. Это следует из карточки дела на сайте арбитражного суда Москвы. Источник, знакомый с деталями иска, уточнил, что речь идет о просрочке по выплате субсидии на микроэлектронное развитие.