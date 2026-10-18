«Русская сталь» предложила набор учебных программ для будущих металлургов
Объединяющая компании российской черной металлургии ассоциация «Русская сталь» обратилась в Минобрнауки с предложением рассмотреть ее версию группировки вузовских учебных программ для подготовки необходимых отрасли специалистов (копия письма есть у “Ъ”). «Русская сталь» в письме предлагает выделить учебные программы для металлургов в самостоятельную УГС «Металлургия и технологии материалов».
Предложенный перечень включает семь специальностей, обеспечивающих подготовку специалистов для «ключевых технологических переделов металлургического производства» (это, в частности, «Материаловедение и технологии материалов», «Металлургия черных металлов» и «Обработка металлов давлением»). Каждая специальность предусматривает от 4 до 12 образовательных траекторий, конкретизирующих содержание подготовки с учетом технологической специализации предприятия, региональной структуры промышленности, научно-образовательного потенциала университета и кадрового заказа работодателей.