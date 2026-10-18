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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
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Продажи бытовой техники в натуральном выражении растут быстрее, чем в денежном

За январь—август 2026 года российский рынок крупной бытовой техники (КБТ) вырос на 7,4% в натуральном выражении, и снизился на 0,6%, до 338,7 млрд руб. в денежном, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»). Продажи малой бытовая техника (МБТ) выросли на 17,6% в натуральном выражении, (до 91,7 тыс.) и на 13% в денежном (до 294,6 млрд руб.). В обоих сегментах количество проданных устройств растет быстрее выручки, что отражает снижение средней стоимости приобретаемой техники.
Снижение средней цены наблюдается во всех группах крупной бытовой техники, однако показатели различаются в зависимости от канала продаж. В онлайн-продажах удешевление прослеживается во всех категориях КБТ, тогда как в офлайн-рознице отдельные группы, напротив, дорожают год к году.
Подробности — в материале «Ъ» «Техника встраивается в бюджеты».