Продажи бытовой техники в натуральном выражении растут быстрее, чем в денежном

За январь—август 2026 года российский рынок крупной бытовой техники (КБТ) вырос на 7,4% в натуральном выражении, и снизился на 0,6%, до 338,7 млрд руб. в денежном, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»). Продажи малой бытовая техника (МБТ) выросли на 17,6% в натуральном выражении, (до 91,7 тыс.) и на 13% в денежном (до 294,6 млрд руб.). В обоих сегментах количество проданных устройств растет быстрее выручки, что отражает снижение средней стоимости приобретаемой техники.