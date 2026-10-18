Экспорт европейских товаров в Россию снизился на 15,9%

Европейские компании, несмотря на существование единого рынка в ЕС, сталкиваются с препятствиями при торговле внутри объединения, следует из нового обзора Международного валютного фонда. Издержки компаний увеличивают разные требования к продукции, сложности с уплатой налогов и недостаточно развитая трансграничная инфраструктура. По расчетам аналитиков, совокупные затраты на преодоление таких издержек сопоставимы с введением 40-процентной пошлины на поставки. При сокращении этих «лишних» трат производительность европейской экономики в долгосрочной перспективе могла бы подняться на 5,7%, считают в МВФ.