Экспорт европейских товаров в Россию снизился на 15,9%
Европейские компании, несмотря на существование единого рынка в ЕС, сталкиваются с препятствиями при торговле внутри объединения, следует из нового обзора Международного валютного фонда. Издержки компаний увеличивают разные требования к продукции, сложности с уплатой налогов и недостаточно развитая трансграничная инфраструктура. По расчетам аналитиков, совокупные затраты на преодоление таких издержек сопоставимы с введением 40-процентной пошлины на поставки. При сокращении этих «лишних» трат производительность европейской экономики в долгосрочной перспективе могла бы подняться на 5,7%, считают в МВФ.
Продолжают сокращаться и поставки европейских товаров в Россию: экспорт снизился на 15,9% в годовом выражении, до €1,96 млрд.
Одна из немногих товарных категорий, экспорт которой в предыдущие месяцы демонстрировал рост,— фармацевтическая продукция — в августе показала снижение на 12,9%, до €661 млн. Поставки российских товаров в ЕС немного увеличились в стоимостном выражении — на 2,5%, до €1,95 млрд.