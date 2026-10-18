Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №193/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
На главную

Стоимость пшеницы за неделю выросла в России на 0,4–1,2%

Цены на пшеницу на внутреннем рынке России вернулись к росту после трехмесячного снижения. За последнюю неделю средние значения прибавили 0,4–1,2%. В перспективе медленный рост сохранится. Это связано с позицией аграриев: некоторые из них уже продали минимально необходимый объем зерна и могут отказываться от сделок по низким ценам.
Эксперты отмечают, что медленный рост цен на пшеницу прослеживается на внутреннем рынке последние две-три недели. И в ближайшей перспективе тренд сохранится.
Подробности — в материале «Ъ» «Зерно созрело для роста».