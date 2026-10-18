Стоимость пшеницы за неделю выросла в России на 0,4–1,2%

Цены на пшеницу на внутреннем рынке России вернулись к росту после трехмесячного снижения. За последнюю неделю средние значения прибавили 0,4–1,2%. В перспективе медленный рост сохранится. Это связано с позицией аграриев: некоторые из них уже продали минимально необходимый объем зерна и могут отказываться от сделок по низким ценам.