Спрос на автоперевозки грузов по России вырос в третьем квартале на 20%

Турбулентный третий квартал — с топливным кризисом, атаками на Черном море, разрушением логистических центров и директивной цифровизацией логистики — сопровождался резкими ценовыми колебаниями на рынке внутрироссийских автоперевозок. Во внешнеторговом сообщении ситуация была спокойнее, хотя участники рынка отмечают двукратный рост стоимости транзита из Турции через Иран после закрытия Черного моря и подорожание доставки из Китая, обусловленное сложностями с пересечением границы с Казахстаном.