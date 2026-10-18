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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
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Спрос на автоперевозки грузов по России вырос в третьем квартале на 20%

Турбулентный третий квартал — с топливным кризисом, атаками на Черном море, разрушением логистических центров и директивной цифровизацией логистики — сопровождался резкими ценовыми колебаниями на рынке внутрироссийских автоперевозок. Во внешнеторговом сообщении ситуация была спокойнее, хотя участники рынка отмечают двукратный рост стоимости транзита из Турции через Иран после закрытия Черного моря и подорожание доставки из Китая, обусловленное сложностями с пересечением границы с Казахстаном.
По оценкам экспертов, из-за роста цен отмечается значительный переток грузов с автотранспорта на железнодорожный. Особенно заметен этот тренд в экспортном направлении на Китай и регионы Средней Азии.
Подробности — в материале «Фурам покатило на родине».