Жители Англии и Уэльса откладывают развод из-за финансовых трудностей

По данным британского Управления национальной статистики (ONS), средняя продолжительность брака, закончившегося разводом, достигла в прошлом году в Англии и Уэльсе рекордных 13 лет, сообщает The Guardian. Это самый длительный срок с момента начала ведения статистики в 1963 году (минимальный показатель — 8,9 года — был зафиксирован в 1985 году).

Юристы считают, что, хотя развод сейчас доступнее, чем когда-либо, многие откладывают его из-за финансовых трудностей. Инфляция и рост стоимости аренды, ипотеки и ухода за детьми делают раздельное проживание экономически нецелесообразным. Некоторые пары продолжают жить под одной крышей даже после решения закончить супружеские отношения.

Екатерина Наумова