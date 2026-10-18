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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
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Росреестр предлагает передавать инвесторам участки с аварийными зданиями

Для вовлечения в оборот находящихся в госсобственности земель Росреестр предлагает разрешить передавать инвесторам в аренду участки, на которых расположены подлежащие сносу объекты. Снос инвестор будет осуществлять за свой счет и до получения участка — на выполнение этого требования предложено отвести год.
В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что, по информации регионов, в совокупности на территории РФ располагается 43,5 тыс. объектов недвижимости, которые признаны аварийными и подлежат сносу, общей площадью 5,8 млн кв. м. Однако эксперты отмечают, что востребованность механизма будет зависеть от экономической целесообразности запуска проектов на таких условиях.
Подробности — в материале «Аренда на сносных условиях».