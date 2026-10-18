Росреестр предлагает передавать инвесторам участки с аварийными зданиями

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что, по информации регионов, в совокупности на территории РФ располагается 43,5 тыс. объектов недвижимости, которые признаны аварийными и подлежат сносу, общей площадью 5,8 млн кв. м. Однако эксперты отмечают, что востребованность механизма будет зависеть от экономической целесообразности запуска проектов на таких условиях.