Росреестр предлагает передавать инвесторам участки с аварийными зданиями
Для вовлечения в оборот находящихся в госсобственности земель Росреестр предлагает разрешить передавать инвесторам в аренду участки, на которых расположены подлежащие сносу объекты. Снос инвестор будет осуществлять за свой счет и до получения участка — на выполнение этого требования предложено отвести год.
В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что, по информации регионов, в совокупности на территории РФ располагается 43,5 тыс. объектов недвижимости, которые признаны аварийными и подлежат сносу, общей площадью 5,8 млн кв. м. Однако эксперты отмечают, что востребованность механизма будет зависеть от экономической целесообразности запуска проектов на таких условиях.