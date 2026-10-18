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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
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Мосгорсуд признал обоснованным приговор бывшим сотрудницам Промсвязьбанка

Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы осужденных на приговор, вынесенный Лефортовским судом столицы в январе 2026 года. Тогда бывшие сотрудницы Промсвязьбанка и «Промсвязьнедвижимости» Любовь Серегина, Ольга Гичка, Елена Грызлова, Наталья Окашева, Екатерина Уколова и Оксана Донская были признаны виновными в присвоении 650 млн руб. Прокурор требовал для подсудимых от семи до восьми лет колонии, но суд ограничился условными сроками — от четырех до шести лет, а также назначил им штрафы — от 500 тыс. до 1 млн руб.
В итоге Мосгорсуд изменил приговор лишь в одном: действительно уменьшил размер штрафа Уколовой с 500 тыс. до 200 тыс. руб.
Подробности — в материале «Условный срок со скидкой на операцию».