Мосгорсуд признал обоснованным приговор бывшим сотрудницам Промсвязьбанка

Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы осужденных на приговор, вынесенный Лефортовским судом столицы в январе 2026 года. Тогда бывшие сотрудницы Промсвязьбанка и «Промсвязьнедвижимости» Любовь Серегина, Ольга Гичка, Елена Грызлова, Наталья Окашева, Екатерина Уколова и Оксана Донская были признаны виновными в присвоении 650 млн руб. Прокурор требовал для подсудимых от семи до восьми лет колонии, но суд ограничился условными сроками — от четырех до шести лет, а также назначил им штрафы — от 500 тыс. до 1 млн руб.