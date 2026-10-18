Власти Петербурга разработали порядок оборудования мест для проведения митингов

Администрация Санкт-Петербурга разработала порядок оборудования «специально отведенных мест» для проведения митингов. Согласно проекту, эти «гайд-парки», в частности, должны быть оснащены металлодетекторами, туалетами и системами видеонаблюдения. 1 октября в Северной столице был отменен шестилетний «коронавирусный» запрет на массовые мероприятия, но первую после этого заявку на шествие и митинг от молодых коммунистов власти отклонили. В КПРФ надеются, что новые поправки облегчат митинговую активность граждан.