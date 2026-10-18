Власти Петербурга разработали порядок оборудования мест для проведения митингов
Администрация Санкт-Петербурга разработала порядок оборудования «специально отведенных мест» для проведения митингов. Согласно проекту, эти «гайд-парки», в частности, должны быть оснащены металлодетекторами, туалетами и системами видеонаблюдения. 1 октября в Северной столице был отменен шестилетний «коронавирусный» запрет на массовые мероприятия, но первую после этого заявку на шествие и митинг от молодых коммунистов власти отклонили. В КПРФ надеются, что новые поправки облегчат митинговую активность граждан.
В список таких площадок предлагается добавить место около закладного камня в честь 100-летия создания уголовного розыска в Полюстровском парке. Ранее в перечень «специально отведенных мест» были включены площадки в пяти парках, сквере Николая Львова и саду Девятого Января, а также северная сторона площади Ленина у Финляндского вокзала.