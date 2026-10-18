В Москве состоялась премьера балета «Вишневый сад. Сад вишневый»

Идея представить в первом акте внешние события пьесы Чехова, а во втором — образ вишневого сада в сознании ее персонажей казалась весьма плодотворной. Свои роли хореографы распределили ожидаемо. «Современник» Павел Глухов, прогремевший успешными «Свадебкой» и «Щелкунчиком. Несказкой» в Новой опере, взял себе пьесу — Александр Чайковский писал музыку по его детальной режиссерской разработке.