В Москве состоялась премьера балета «Вишневый сад. Сад вишневый»
В Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко состоялась мировая премьера балета «Вишневый сад. Сад вишневый» на музыку Александра Чайковского. Двухчастный спектакль, созданный театром в союзе с Фондом Дианы Вишневой, ставили два хореографа — Павел Глухов и Максим Севагин.
Идея представить в первом акте внешние события пьесы Чехова, а во втором — образ вишневого сада в сознании ее персонажей казалась весьма плодотворной. Свои роли хореографы распределили ожидаемо. «Современник» Павел Глухов, прогремевший успешными «Свадебкой» и «Щелкунчиком. Несказкой» в Новой опере, взял себе пьесу — Александр Чайковский писал музыку по его детальной режиссерской разработке.
«Классик» Максим Севагин, балетный худрук Музтеатра, использовал готовую («ковидную») Шестую симфонию — по словам самого композитора, «нечто вроде одночастной симфонической поэмы»; свой акт хореограф поставил в метафорическом ключе, полагая, что вишневый сад — «символ мироздания».