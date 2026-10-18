Павел Лунгин рассказал «Ъ» о своем новом фильме, 1990-х годах и Лермонтове
22 октября в прокат выйдет документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова», премьера которого состоялась на недавнем фестивале актуального российского кино «Маяк». «Ъ» поговорил с режиссером фильма Павлом Лунгиным о его многоликом герое, временах, эпохах и планах на байопик Лермонтова.
«Надо понять, что Мамонов — это человек, который, видимо, с самого детства был одержим некоторой болью. Для него, как для человека без кожи, прикосновение жизни было болезненным»,— считает Павел Лунгин.