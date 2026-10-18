Андрей Разин сменил Игоря Ларионова на посту главного тренера СКА

Приглашение Андрея Разина можно считать удачей для любого буксующего российского топ-клуба, поскольку речь идет об одном из наиболее успешных и ярких тренеров КХЛ. О его отставке магнитогорский «Металлург» также объявил в воскресенье: попрощался сухо, предельно лаконичным пресс-релизом. На самом деле 52-летний специалист не работал с командой почти две недели. 6 октября уральцы объявили о «временном отстранении» Разина от должности. Решения руководства «Металлурга», впрочем, очевидно, не были продиктованы спортивными причинами. Напротив, в смысле результатов претензий к Андрею Разину не было.