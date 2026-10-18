В 2027 году стоимость добровольного медицинского страхования вырастет на 15–30%
В 2027 году цены на добровольное медицинское страхование (ДМС) увеличатся на 15–30% — наибольший рост с 2024 года. Кроме того, страховщики указывают на неготовность заключать договоры на несколько лет с фиксированной стоимостью. Это делает страхование менее доступным для работодателей, в связи с чем будет расти доля договоров с франшизами и исключением дорогих клиник.
Согласно исследованию «А.Р.С. Консалтинг», рост цен на ДМС связан в первую очередь с удорожанием медуслуг — 90% клиник планируют индексацию цен в 2027 году на 10-20%. По данным Росстата, в первом полугодии 2026 года медицинская инфляция составила 12,08% против 6,3% общей инфляции. Цена медицинской помощи растет в том числе из-за роста стоимости медицинских расходных материалов, увеличения оплаты труда персонала и налоговой нагрузки.