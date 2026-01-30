Хищения в ПСБ оказались условными

От четырех до шести лет условно получили шесть бывших сотрудниц Промсвязьбанка (ПСБ) и «Промсвязьнедвижимости» (ПСН). Они признаны виновными в присвоении кредитов на сумму 650 млн руб., выданных офшорным фирмам, входившим в ПСН. Дело находящихся в розыске организаторов преступления — экс-владельца банка и группы ПСН Дмитрия Ананьева, бывших старшего вице-президента группы Олега Михалева и директора департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева — выделено в отдельное производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-владелец ПСБ и группы ПСН Дмитрий Ананьев

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Экс-владелец ПСБ и группы ПСН Дмитрий Ананьев

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Лефортовском суде Москвы оглашен приговор бывшей сотруднице ПСБ Любови Серегиной и пяти менеджерам ПСН: Ольге Гичке, Елене Грызловой, Наталье Окашевой, Екатерине Уколовой и Оксане Донской. Все они признаны виновными в особо крупном присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а последняя, занимавшая должность старшего сотрудника казначейства в ПСН, еще и в легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4. п. «а», «б» ст. 174.1 УК РФ).

Несмотря на тяжесть инкриминированных деяний и весьма внушительные сроки (от семи до восьми лет), которые гособвинитель запросил в прениях, суд ограничился в отношении подсудимых условным наказанием от четырех до шести лет и штрафами в размере от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. Защита фигуранток приговор назвала компромиссным и, поскольку никто из женщин своей вины не признал, намерена его обжаловать.

В ходе следствия и судебного процесса обвиняемые утверждали, что никаких противозаконных действий не совершали, а лишь выполняли указания своих непосредственных начальников. Они, напомним, остались в статусе свидетелей.

«Мотивировочную часть мы получим через несколько дней, тогда и будет понятно, чем руководствовался суд, вынося такое решение»,— заявила “Ъ” адвокат Елена Кореневская, защищающая Наталью Окашеву.

Как уже рассказывал “Ъ”, организаторами многомиллиардных хищений из ПСБ СКР считает скрывающихся за границей бывших владельцев этого кредитного учреждения братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. Оба заочно обвинены в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а рассмотренные Лефортовским судом материалы о хищении из ПСБ 650 млн руб.— лишь один из эпизодов.

Из основного дела он был выделен в 2022 году. Тогда же, помимо братьев Ананьевых, в нем появились еще два фигуранта — бывший старший вице-президент по финансам группы ПСН Олег Михалев и директор департамента проектного финансирования ПСБ Александр Афанасьев. Впрочем, и они к тому времени уже находились за границей. Обвинения им предъявили заочно, и так же заочно Басманный суд их арестовал.

Как установили следствие и суд, господа Михалев и Афанасьев, находясь в доверительных отношениях с тогдашним владельцем ПСБ Дмитрием Ананьевым, вступили с ним в сговор, согласившись участвовать в хищении денег из банка.

Им в криминальной схеме отводилась задача подбора исполнителей, распределения между теми ролей и контроля за выполнением конкретных операций. Именно Олег Михалев и Александр Афанасьев, как было установлено в ходе расследования, летом 2017 года и привлекли к исполнению преступного замысла Оксану Донскую, Ольгу Гичку, Елену Грызлову, Любовь Серегину, Наталью Окашеву и Екатерину Уколову.

Криминальная схема, говорится в деле, действовала с 21 июля по 12 октября 2017 года. В этот период входившие в группу ПСН и «не ведшие реальной хозяйственной деятельности» кипрские офшорные фирмы Figebor Consulting Ltd и Anarford Holdings Ltd получили в ПСБ ничем не обеспеченные кредиты в размере 250 млн руб. и 400 млн руб. соответственно. Эти деньги, как считают в СКР, в итоге получил Дмитрий Ананьев, после чего использовал их для погашения кредита другой подконтрольной ему фирмы Vipasena Holding Ltd. Последнюю операцию следствие и квалифицировало как легализацию.

Олег Рубникович