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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Лента новостей

В ночь на 18 октября Петербург и Ленобласть подверглись массированной атаке БПЛА

Украинские беспилотники ударили по Петербургскому нефтяному терминалу и нефтебазе «Ручьи». Также повреждения получили объекты «ВКонтакте» и Ozon. На период воздушной опасности аэропорт Пулково вводил ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Пассажиров перевели в безопасные укрытия. Было задержано свыше 50 рейсов, а 26 вылетов отменены. Еще 13 самолетов ушли на запасные аэродромы. Ограничения действовали более шести часов.
В результате налета один человек погиб, несколько жителей получили ранения. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.
Подробности — в материале «Теракт пришел по воздуху».