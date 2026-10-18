В ночь на 18 октября Петербург и Ленобласть подверглись массированной атаке БПЛА

Украинские беспилотники ударили по Петербургскому нефтяному терминалу и нефтебазе «Ручьи». Также повреждения получили объекты «ВКонтакте» и Ozon. На период воздушной опасности аэропорт Пулково вводил ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Пассажиров перевели в безопасные укрытия. Было задержано свыше 50 рейсов, а 26 вылетов отменены. Еще 13 самолетов ушли на запасные аэродромы. Ограничения действовали более шести часов.