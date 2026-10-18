Объем гостиничных бронирований в России снизился на 5,3%

Количество гостиничных бронирований в России в январе—сентябре 2026 года сократилось на 5,3% год к году, подсчитали в Travelline. Ночей в брони, по оценке аналитиков, стало меньше на 2%, до 2,4. Данные туроператора «Алеан» показывают сокращение спроса на размещение в России за девять месяцев на 15% год к году. В OneTwoTrip говорят, что доля внутренних направлений в структуре спроса за год снизилась с 71% до 69%.