Поставки металлургического угля из России могут достичь 52 млн тонн к 2030 году

Экспорт металлургического угля из России до 2030 года может расти со среднегодовым темпом (CAGR) 0,8% и достичь 52 млн тонн, прогнозируют в NEFT Research. По оценкам аналитиков, темпы прироста могут оказаться выше, чем у Австралии (0,4%) и Канады (0,7%), но ниже, чем у Монголии (1%) и США (0,9%). В 2025 году, по данным экспертов, РФ экспортировала 50 млн тонн металлургического угля.