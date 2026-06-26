Власти Мьянмы сожгли 50 тонн наркотиков

По указанию властей Мьянмы в крупных городах страны были сожжены в общей сложности более 50 тонн наркотиков, изъятых правоохранительными органами. Как сообщает AP, сожженный героин, опиум, кетамин, метамфетамин и марихуана оцениваются в $600 млн.

По данным полиции Янгона, общая стоимость сожженных наркотических средств вдвое превышает прошлогодний показатель. В самой столице были сожжены наркотики на $321 млн. Кроме того, аналогичные мероприятия прошли в Мандалае и Таунджи. Власти Мьянмы приурочили акции к отмечаемому сегодня Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, учрежденному ООН.

В начале года власти страны сообщали об изъятии за последние пять лет наркотиков на сумму $2,8 млрд. За тот же период в Мьянме были уничтожены более 10 тыс. га посевов опиумного мака и арестованы почти 44 тыс. человек за преступления, связанные с наркотиками.

Алена Миклашевская