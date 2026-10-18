Песков назвал атаку БПЛА на Петербург и Ленобласть «проявлением агонии»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку украинских беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область «последними проявлениями агонии». По его словам, действия Киева не смогут изменить ход событий. Об этом сообщает ТАСС.
«Какие-то последние проявления агонии наблюдаются. Киевский режим сопротивляется. Но это не может поменять ход событий»,— отметил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном ответе России на атаку БПЛА на Петербург.
Массированная атака произошла в ночь на 18 октября 2026 года. По данным Минобороны России, за ночь над российскими регионами сбили 1015 украинских беспилотников, из них более 140 — над Петербургом и Ленинградской областью.