Албания рискует остаться без Евросоюза из-за массовых студенческих протестов
Албанию захлестнула волна массовых студенческих протестов, сопровождающихся жесткими столкновениями с полицией, поджогами правительственных зданий и погромами. Мирные в целом выступления албанцев против планов зятя президента США Джареда Кушнера построить в заповеднике на албанском побережье туристический комплекс, получившие название «революция фламинго», переросли на минувшей неделе в насильственные действия. Студенты предупреждают: «Это наша революция, мы не остановимся, пока премьер Эди Рама не уйдет». Отношение к своему фавориту может пересмотреть и ЕС.
Покидать власть албанский премьер, похоже, пока не собирается. «Протесты не имеют абсолютно никакого отношения к условиям жизни в Албании,— объявил в конце минувшей недели в соцсетях Эди Рама.— Это все дело рук внешних сил, которые наняли албанскую оппозицию и которые уже не раз уничтожали Албанию». Премьер призвал граждан к терпению и выдержке, чтобы не мешать движению страны в ЕС, куда Албания рассчитывает попасть до 2030 года.