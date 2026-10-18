Албания рискует остаться без Евросоюза из-за массовых студенческих протестов

Покидать власть албанский премьер, похоже, пока не собирается. «Протесты не имеют абсолютно никакого отношения к условиям жизни в Албании,— объявил в конце минувшей недели в соцсетях Эди Рама.— Это все дело рук внешних сил, которые наняли албанскую оппозицию и которые уже не раз уничтожали Албанию». Премьер призвал граждан к терпению и выдержке, чтобы не мешать движению страны в ЕС, куда Албания рассчитывает попасть до 2030 года.