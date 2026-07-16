Турецкую певицу Сылу задержали в Стамбуле по делу о наркотиках
Полиция Стамбула задержала 25 человек в рамках расследования масштабного дела о распространении наркотиков. Среди задержанных — бизнесмены и представители шоу-бизнеса, сообщает CNN Turk. В том числе — популярная в Турции певица Сыла.
Турецкая певица Сыла
Фото: Ug?urcan Arslan
«Подозреваемые — артисты и предприниматели — употребляли наркотики и стимуляторы, способствовали распространению наркотиков или предоставляли места для их употребления», — указано в заявлении прокуратуры района Бакыркей.
Поп-певица и автор песен Сыла (полное имя — Сыла Генчоглу) выпустила дебютный альбом в 2007 году. На данный момент в дискографии певицы девять альбомов, она выступает с концертами в том числе в Европе.
Антинаркотические рейды в Турции проходят с конца 2025 года. По словам генпрокурора Стамбула Фатиха Денмеза, за время расследования положительные результаты тестов были выявлены у 77% задержанных селебрити. В начале июня в Стамбуле прошел очередной антинаркотический рейд, тогда полиция задержала победительницу конкурса красоты «Мисс Турция» Айше Хатун Онал и актрису из сериала «Великолепный век» Берен Саат.
Масштабные антинаркотические операции в Турции, особенно в Стамбуле, начались в октябре 2025 года. Эти рейды привели к задержаниям многих известных личностей из мира шоу-бизнеса и кино. Ранее, в начале апреля 2026 года, в Стамбуле уже были задержаны около 10 представителей этой сферы. Прокуратура Стамбула выдает ордера на арест подозреваемых, и среди уже задержанных есть актрисы Хатидже Ачыкгез, Беррак Тюзюнатач, Алейна Бозок, Серенай Сарыкая, а также певица Ирем Дериджи, актеры Кубилай Ака, Догукан Гюнгер, Онур Туна, комик Хасан Джан Кая, рэперы Эмирхан Чакал и Юсуф Акташ, а также блогеры Дилан Полат и Энгин Полат. Некоторые из них уже имели проблемы с законом по аналогичным обвинениям, например, Беррак Тюзюнатач в 2017 году была приговорена к 20 месяцам тюрьмы за употребление наркотиков.
Помимо обвинений в употреблении и хранении наркотиков, некоторых подозреваемых также обвиняют в подстрекательстве или содействии проституции, а также в содействии употреблению наркотических или стимулирующих веществ. Расследования ведет бюро по борьбе с контрабандой, наркотиками и экономическими преступлениями. В ряде случаев были обнаружены не только запрещенные вещества, но и оборудование для их изготовления.
Эти операции свидетельствуют о систематическом подходе турецких правоохранительных органов к борьбе с наркотиками, охватывая не только рядовых дилеров, но и публичных фигур. Прокуратура активно сотрудничает с отделом по борьбе с наркотиками Стамбульского провинциального управления жандармерии, а задержания зачастую проводятся в популярных районах Стамбула, таких как Бебек, Куручешме, Этилер и Бешикташ.