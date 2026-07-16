Турецкую певицу Сылу задержали в Стамбуле по делу о наркотиках

Полиция Стамбула задержала 25 человек в рамках расследования масштабного дела о распространении наркотиков. Среди задержанных — бизнесмены и представители шоу-бизнеса, сообщает CNN Turk. В том числе — популярная в Турции певица Сыла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Турецкая певица Сыла

Фото: Ug?urcan Arslan Турецкая певица Сыла

Фото: Ug?urcan Arslan

«Подозреваемые — артисты и предприниматели — употребляли наркотики и стимуляторы, способствовали распространению наркотиков или предоставляли места для их употребления», — указано в заявлении прокуратуры района Бакыркей.

Поп-певица и автор песен Сыла (полное имя — Сыла Генчоглу) выпустила дебютный альбом в 2007 году. На данный момент в дискографии певицы девять альбомов, она выступает с концертами в том числе в Европе.

Антинаркотические рейды в Турции проходят с конца 2025 года. По словам генпрокурора Стамбула Фатиха Денмеза, за время расследования положительные результаты тестов были выявлены у 77% задержанных селебрити. В начале июня в Стамбуле прошел очередной антинаркотический рейд, тогда полиция задержала победительницу конкурса красоты «Мисс Турция» Айше Хатун Онал и актрису из сериала «Великолепный век» Берен Саат.