Даниэль Дюбуа защитил титул чемпиона WBO в супертяжелом весе

Уже через полтора десятка секунд после старта Фабио Уордли приседал на колено, потрясенный правой Даниэля Дюбуа. А оклемавшись, продолжал мучиться, пытаясь угадать, откуда пойдет очередная атака, и все время ошибаясь. На излете первого раунда телекамеры выхватывали тренера Уордли Бена Дэвисона, теребившего в руках полотенце. Кажется, он всерьез собирался выбросить его в ринг, чтобы избавить своего боксера от страданий.