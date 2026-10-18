Даниэль Дюбуа защитил титул чемпиона WBO в супертяжелом весе
Британец Даниэль Дюбуа защитил титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе, во второй раз подряд нокаутировав соотечественника Фабио Уордли, до столкновения с ним не терпевшего поражений. На сей раз, в отличие майского поединка, победа получилась очень быстрой. Дюбуа разобрался с Уордли во втором раунде.
Уже через полтора десятка секунд после старта Фабио Уордли приседал на колено, потрясенный правой Даниэля Дюбуа. А оклемавшись, продолжал мучиться, пытаясь угадать, откуда пойдет очередная атака, и все время ошибаясь. На излете первого раунда телекамеры выхватывали тренера Уордли Бена Дэвисона, теребившего в руках полотенце. Кажется, он всерьез собирался выбросить его в ринг, чтобы избавить своего боксера от страданий.
Матч, однако, еще немножко продлился. Завершился он во втором раунде, когда зажатый в углу Фабио Уордли потерял способность хоть как-то реагировать на тумаки, которые отвешивал ему Даниэль Дюбуа.