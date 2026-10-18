Президент Трамп отложил на 60 дней введение жестких санкций против России

Президент США Дональд Трамп стал вводить в действие закон об «адских санкциях» против России и ее торговых партнеров, который мог вступить в силу 18 октября. Глава Белого дома уведомил Конгресс о своем решении заморозить действие антироссийского закона и назвал этот шаг «очень хорошим» для Америки и всего мира.