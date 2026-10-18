Президент Трамп отложил на 60 дней введение жестких санкций против России
Президент США Дональд Трамп стал вводить в действие закон об «адских санкциях» против России и ее торговых партнеров, который мог вступить в силу 18 октября. Глава Белого дома уведомил Конгресс о своем решении заморозить действие антироссийского закона и назвал этот шаг «очень хорошим» для Америки и всего мира.
Как пояснил госсекретарь Марко Рубио, введение санкций поставлено на 60-дневную паузу. Новое решение президент Трамп будет принимать уже после выборов в Конгресс США и декабрьского саммита G20 в Майами, на который он пригласил президента России Владимира Путина.
Примечательно, что многие конгрессмены и сенаторы от обеих партий уже осудили указ президента Трампа. Так, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что это решение «окажет поддержку экономике России», а один из авторов законопроекта, сенатор-демократ Ричард Блументал, выразил мнение о том, что решение Трампа никак не продиктовано вопросами обеспечения национальной безопасности США.