Квартиры на первичном рынке городов-миллионников за год подорожали на 10,5%
Средняя стоимость новостроек в экспозиции в российских городах-миллионниках в январе—сентябре составила 231,2 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитали в bnMAP.pro. Год к году значение выросло на 10,5%. Стоимость проданного жилья увеличилась на 10,8%, до 198 тыс. руб. за 1 кв. м. Разрыв между ценой предложения и реализации в городах-миллионниках в январе—сентябре 2026 года составил 16,7%. Это примерно соответствует уровню прошлого года — 16,9%.
Рост цен в городах-миллионниках оказался более выраженным, чем по стране в целом. В сентябре средняя стоимость проданного жилья в России, согласно DataFlat.ru, составила 200 тыс. руб. за 1 кв. м, практически не поменявшись год к году. Заметнее всего первичное предложение, по данным bnMAP.pro, за год подорожало в Санкт-Петербурге — на 21,7% год к году, до 388,9 тыс. руб. за 1 кв. м, цены на новостройки в Москве увеличились на 15,8% год к году, до 727,9 тыс. руб. за 1 кв. м.