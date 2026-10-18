Квартиры на первичном рынке городов-миллионников за год подорожали на 10,5%

Рост цен в городах-миллионниках оказался более выраженным, чем по стране в целом. В сентябре средняя стоимость проданного жилья в России, согласно DataFlat.ru, составила 200 тыс. руб. за 1 кв. м, практически не поменявшись год к году. Заметнее всего первичное предложение, по данным bnMAP.pro, за год подорожало в Санкт-Петербурге — на 21,7% год к году, до 388,9 тыс. руб. за 1 кв. м, цены на новостройки в Москве увеличились на 15,8% год к году, до 727,9 тыс. руб. за 1 кв. м.