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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
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ЦБ зарегистрировал первый ПИФ, ориентированный на секьюритизированные облигации

ЦБ зарегистрировал правила биржевого ПИФа «Первая — Фонд Разумный капитал», главной особенностью которого стала ориентация на секьюритизированные облигации. Эту информацию подтвердили в УК «Первая», отметив, что будут покупать секьюритизацию потребительских кредитов и автокредитов.
По мнению экспертов, паи такого фонда могут быть интересны частным инвесторам, которые хотят диверсифицировать портфель, так как в ПИФе это проще сделать, чем самостоятельно.
Подробности — в материале «Секьюритизация доросла до ПИФа».