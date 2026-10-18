ЦБ зарегистрировал первый ПИФ, ориентированный на секьюритизированные облигации
ЦБ зарегистрировал правила биржевого ПИФа «Первая — Фонд Разумный капитал», главной особенностью которого стала ориентация на секьюритизированные облигации. Эту информацию подтвердили в УК «Первая», отметив, что будут покупать секьюритизацию потребительских кредитов и автокредитов.
По мнению экспертов, паи такого фонда могут быть интересны частным инвесторам, которые хотят диверсифицировать портфель, так как в ПИФе это проще сделать, чем самостоятельно.