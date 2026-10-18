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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
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Экс-главу компании «Соль Руси» обвиняют в хищении сотен миллионов рублей

Как стало известно “Ъ”, в столичный суд поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров обанротившегося ПАО «Соль Руси» Вячеслава Чикалина. Он обвиняется в 235 эпизодах хищений средств пенсионеров, вложившихся в покупку акций соляной компании, намеревавшейся заняться разработкой крупного месторождения в Нижегородской области, но этого так и не сделавшей.
Где сейчас находится фигурант, неизвестно: ранее он заключил контракт с Минобороны, но потерпевшие утверждают, что в зоне СВО его нет.
Подробности — в материале «''Соль Руси'' пришлась пенсионерам не по вкусу».