Экс-главу компании «Соль Руси» обвиняют в хищении сотен миллионов рублей

Как стало известно “Ъ”, в столичный суд поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров обанротившегося ПАО «Соль Руси» Вячеслава Чикалина. Он обвиняется в 235 эпизодах хищений средств пенсионеров, вложившихся в покупку акций соляной компании, намеревавшейся заняться разработкой крупного месторождения в Нижегородской области, но этого так и не сделавшей.