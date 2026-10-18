У бывшего председателя Тульского областного суда конфискованы коррупционные активы

Антикоррупционный иск к бывшему председателю Тульского облсуда Игорю Пыленко инициировал лично председатель Верховного суда России Игорь Краснов. Проверки показали, что в бытность судьей Пыленко активно занимался бизнесом, привлекая для этого и своих близких родственников. Свой капитал он начал сколачивать, как выяснили надзорные органы и суд, еще в 2004 году.