У бывшего председателя Тульского областного суда конфискованы коррупционные активы
Антикоррупционный иск к бывшему председателю Тульского облсуда Игорю Пыленко инициировал лично председатель Верховного суда России Игорь Краснов. Проверки показали, что в бытность судьей Пыленко активно занимался бизнесом, привлекая для этого и своих близких родственников. Свой капитал он начал сколачивать, как выяснили надзорные органы и суд, еще в 2004 году.
В рамках разбирательства в суде были проведены беседа, одно заседание по существу, а уже 1 октября суд удовлетворил практически все требования прокуратуры, обратив в доход государства около двух десятков объектов недвижимости, ряд транспортных средств.