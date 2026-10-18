Посол Израиля в РФ Одед Йосеф рассказал «Ъ» о международном положении страны
Проведенные Израилем в ответ на нападение «Хамаса» 7 октября 2023 года военные операции в секторе Газа и против «Хезболлы» в Ливане вызвали острую критику во всем мире и во многом пошатнули международные позиции еврейского государства.
«Это цена, которую мы платим за нашу безопасность»,— заявил посол Израиля в Москве Одед Йосеф в интервью «Ъ».
Подробности — в материале «Мы готовы заплатить высокую цену за то, чтобы трагедия 7 октября больше не повторилась».