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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Лента новостей

Протесты французов против дороговизны жизни переросли в погромы и грабежи

17 октября Франция протестовала против дороговизны жизни, роста цен на топливо и проблем государственных служб. На улицы вышли «желтые жилеты», школьники, студенты, профсоюзные активисты и представители левых движений. По разным данным, в акциях участвовали от 500 тыс. до 800 тыс. человек.
Но к вечеру в новостях говорили уже не о требованиях протестующих, а о горящих автомобилях, разбитых витринах, столкновениях с полицией и разграбленных магазинах. Полиция явно оказалась не готова к такому масштабу беспорядков, и особенно к тому, что они вспыхивали повсюду одновременно.
Подробности — в материале корреспондента “Ъ” во Франции Алексея Тарханова «Грабежи на всех этажах».