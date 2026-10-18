Протесты французов против дороговизны жизни переросли в погромы и грабежи
17 октября Франция протестовала против дороговизны жизни, роста цен на топливо и проблем государственных служб. На улицы вышли «желтые жилеты», школьники, студенты, профсоюзные активисты и представители левых движений. По разным данным, в акциях участвовали от 500 тыс. до 800 тыс. человек.
Но к вечеру в новостях говорили уже не о требованиях протестующих, а о горящих автомобилях, разбитых витринах, столкновениях с полицией и разграбленных магазинах. Полиция явно оказалась не готова к такому масштабу беспорядков, и особенно к тому, что они вспыхивали повсюду одновременно.