Reuters: Гринспан лидирует в предварительном голосовании на пост генсека ООН
Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD ), бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан вновь получила больше всего голосов в свою поддержку в четвертом раунде тайного предварительного голосования в Совбезе ООН на выборах генсека организации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
За госпожу Гринспан отдали голоса десять членов Совбеза. Против высказались трое. Двое воздержались. Кандидат от Гайаны Каролин Родригес-Биркетт и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси получили по восемь голосов, но против первой выступили шестеро голосующих, а против второго — семеро, уточняет агентство.
В третьем раунде предварительного голосования 18 сентября кандидатура Ребеки Гринспан собрала девять голосов при пяти голосах против и одном воздержавшемся.
Занимавший пост генсека ООН два пятилетних срока подряд Антониу Гутерриш уходит в отставку 31 декабря. Совбез выбирает кандидатуру, которую будет рекомендовать на его место Генассамблее ООН. Сейчас на должность претендуют семь кандидатов. Помимо перечисленных это экс-президент Сенегала Маки Саль, экс-глава МИД и МО Эквадора Мария Фернанда Гарсес, бывшая посол Эквадора в США и Франции Ивонн Баки и экс-постпред Уганды при ООН Олара Отунну.
На прошлой неделе МИД РФ заявил о намерении пригласить следующего генсека ООН в Москву по вступлении в должность в 2027 году.
Лидерство Ребеки Гринспан означает, что по числу голосов поддержки она уже превысила один из порогов, используемых для отбора кандидата Советом Безопасности ООН: претенденту нужны голоса как минимум девяти членов. Однако предварительный опрос не является формальным решением о рекомендации Генеральной ассамблее.
Ключевое ограничение связано с правом вето России, США, Великобритании, Франции и Китая. Даже результат выше девяти голосов не гарантирует продвижения, если среди голосов против есть позиция постоянного члена; поэтому значение нынешнего лидерства зависит не только от общего числа поддержавших Гринспан, но и от состава голосов против. Предварительные раунды нужны для поиска приемлемого для Совета кандидата, а их количество заранее не установлено.