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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Лента новостей

Путин поручил объяснять гражданам причины отказа в соцвыплатах

Президент России Владимир Путин распорядился, чтобы одновременно с отказом в федеральной социальной поддержке гражданам подробно разъясняли его причины. Поручение вошло в список решений, принятых после заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Правительству и Народному фронту поручено наладить обмен данными через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Это должно упростить назначение гражданам федеральных мер соцподдержки, включая ежемесячное пособие на рождение и воспитание ребенка.
На Единый портал государственных и муниципальных услуг заранее будут загружать имеющиеся у ведомств данные, необходимые для получения госуслуг в электронном виде.
В федеральный проект «Производительность труда» включат показатели снижения объема документов, которые оформляют сотрудники организаций социальной сферы.