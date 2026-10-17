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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Экономика

Путин поручил восстановить пострадавшие от БПЛА объекты торговли и логистики

Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры. В подписанном документе указано, что речь идет об объектах, поврежденных при терактах — так СКР квалифицирует атаки БПЛА. Кабмин должен предоставить доклад по этому вопросу до 1 ноября, после — отчитываться раз в квартал.
Владимир Путин

Владимир Путин

пресс-служба президента РФ

Господин Путин сегодня утвердил список поручений по итогам заседания президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам, прошедшего 19 августа. В числе других поручений:

  • правительству — предоставить регионам поддержку за счет федерального бюджета для устойчивого исполнения их бюджетных обязательств (не менее 100 млрд руб.);

  • выработать комплекс решений, которые будут способствовать повышению производительности труда в соцсфере;

  • правительству совместно с администрацией президента — обеспечить формирование рейтинга регионов по каждому социологическому показателю;

  • правительству совместно с Центробанком — обеспечить донастройку федеральных и региональных мер поддержки инвестиционной деятельности;

  • правительству совместно с исполнительными органами регионов — продлить программы финоздоровления для субъектов с несбалансированными бюджетами;

  • создать систему оценки социальных услуг через «Госуслуги»;

  • правительству вместе с движением «Народный фронт» — обеспечить информирование граждан о причинах отказа в назначении мер социальной поддержки, а также рассмотреть предоставление многодетным семьям права на бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам в лечебно-оздоровительных целях (не менее раза в год).

На заседании совета также обсуждали планы властей по переходу «к модели устойчивого развития экономики». Об исчерпании текущей модели экономического роста власти говорили еще в прошлом году (такое мнение высказывал, в частности, замглавы администрации президента Максим Орешкин).
Подробности — в материале «В поисках вложений».
Атаки беспилотников
Владимир Путин