Путин поручил восстановить пострадавшие от БПЛА объекты торговли и логистики
правительству — предоставить регионам поддержку за счет федерального бюджета для устойчивого исполнения их бюджетных обязательств (не менее 100 млрд руб.);
выработать комплекс решений, которые будут способствовать повышению производительности труда в соцсфере;
правительству совместно с администрацией президента — обеспечить формирование рейтинга регионов по каждому социологическому показателю;
правительству совместно с Центробанком — обеспечить донастройку федеральных и региональных мер поддержки инвестиционной деятельности;
правительству совместно с исполнительными органами регионов — продлить программы финоздоровления для субъектов с несбалансированными бюджетами;
создать систему оценки социальных услуг через «Госуслуги»;
правительству вместе с движением «Народный фронт» — обеспечить информирование граждан о причинах отказа в назначении мер социальной поддержки, а также рассмотреть предоставление многодетным семьям права на бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам в лечебно-оздоровительных целях (не менее раза в год).