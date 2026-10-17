Путин поручил восстановить пострадавшие от БПЛА объекты торговли и логистики

Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры. В подписанном документе указано, что речь идет об объектах, поврежденных при терактах — так СКР квалифицирует атаки БПЛА. Кабмин должен предоставить доклад по этому вопросу до 1 ноября, после — отчитываться раз в квартал.