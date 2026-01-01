Трамп признался в использовании макияжа на руках

Президент США Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal признал, что наносит макияж на руки из-за повышенного внимания к состоянию его здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

«У меня есть макияж, который, знаете, легко наносится, это занимает около 10 секунд», — заявил господин Трамп, комментируя использование тональных средств на тыльной стороне ладони.

Американский лидер неоднократно появлялся на публике с замазанным на внешней стороне запястья синяком. В ноябре, во время церемонии подписания указа о финансовой помощи детям из приемных семей, его рука была покрыта слоем тонального крема. При подписании указа о возобновлении работы федерального правительства косметика не использовалась, однако президент прикрывал синяк левой рукой или держал кисть под столом. «РИА Новости» сообщало, что накануне католического Рождества Дональд Трамп, отвечая на вопросы детей, дозвонившихся на горячую линию Североамериканского командования Пентагона (NORAD), появился на публике с синяком на правом запястье, тогда как левое было плотно покрыто тональным кремом.

В феврале пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что синяк на руке у президента появился из-за частых рукопожатий. Позднее, в июле, врачи Белого дома диагностировали у господина Трампа хроническую венозную недостаточность. При этом подчеркивалось, что у Дональда Трампа отличное здоровье. Сам он в середине декабря заявил, что успешно прошел третий тест на когнитивные способности.