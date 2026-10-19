На Кубани за 9 месяцев геморрагический шок выявили более чем у 100 человек

За девять месяцев 2026 года бригады скорой медицинской помощи Краснодарского края зафиксировали геморрагический шок более чем у 100 человек. Для сравнения: за весь 2025 год такой синдром выявили у 130 пациентов, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве здравоохранения.