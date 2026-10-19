На Кубани за 9 месяцев геморрагический шок выявили более чем у 100 человек
За девять месяцев 2026 года бригады скорой медицинской помощи Краснодарского края зафиксировали геморрагический шок более чем у 100 человек. Для сравнения: за весь 2025 год такой синдром выявили у 130 пациентов, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве здравоохранения.
Геморрагический шок развивается при значительной кровопотере и представляет угрозу для жизни. Одной из распространенных причин тяжелых кровотечений служат травмы, полученные в ДТП.
В региональном минздраве уточнили, что для остановки кровотечений применяют компоненты донорской крови, включая различные виды тромбоцитов и криопреципитат — белковый препарат, участвующий в процессе свертывания крови. По данным ведомства, имеющихся запасов этих компонентов достаточно.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила о начале применения в России двух новых препаратов для экстренной остановки кровотечений — лиофилизированного криопреципитата (КРИО-Л) и пулированного лиофилизированного криопреципитата (КРИО-ПЛ). О наличии и объемах запасов этих лекарственных средств в Краснодарском крае пока не сообщается.