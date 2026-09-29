В России появились два новых препарата для экстренной остановки кровотечений

Российские медики начали использовать два новых препарата для экстренной остановки кровотечений, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Криопреципитат лиофилизированный (КРИО-Л) и криопреципитат пулированный лиофилизированный (КРИО-ПЛ). Они содержат в четыре раза больше белков, отвечающих за свертываемость крови, чем аналогичный объем лиофилизированной плазмы крови, и предназначены в том числе для экстренной остановки кровотечений»,— сказала госпожа Скворцова «РИА Новости».

Как добавила глава ФМБА, оба препарата созданы путем удаления из них воды при помощи сублимационной сушки. Она пояснила, что такая технология позволяет хранить препараты при температуре от +5°С до +20°С и продлить их срок годности. Скорая помощь или военные медики могут использовать сухой контейнер с КРИО-Л или КРИО-ПЛ, не дожидаясь доставки замороженных компонентов крови, уточнила Вероника Скворцова.