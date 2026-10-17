Аэропорт Хельсинки принял не сумевший сесть в Петербурге самолет из Хургады
Прошлой ночью летевший в Санкт-Петербург самолет авиакомпании Red Sea Airlines совершил незапланированную посадку в Хельсинки. О прибытии рейса RFX321 из Хургады сообщила Береговая охрана Финского залива.
Аэропорт финской столицы выступил в качестве запасного на период приостановки работы Пулково, пояснили в ведомстве. «После дозаправки самолет смог продолжить свой путь», — уточнили в Береговой охране.
Пулково ночью приостанавливал прием и отправку рейсов, были задержаны 19 вылетов. При этом аэропорт сам в качестве запасного принял два десятка рейсов до Москвы.