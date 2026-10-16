Продовольственные союзы настаивают на сохранении инвестиционного вычета

Но новые поправки в налоговый кодекс, внесенные правительством в Госдуму в конце сентября, в принципе лишают производителей продуктов питания возможности пользоваться ИНВ в федеральной части, следует из письма отраслевых союзов господину Макарову. Юрист Taxology Ольга Сергейчук поясняет, что порядок применения вычета документ меняет сразу для нескольких отраслей, в их числе также добыча полезных ископаемых, выпуск напитков, табачных изделий, химических веществ и продуктов.