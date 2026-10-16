Продовольственные союзы настаивают на сохранении инвестиционного вычета
Крупнейшие союзы производителей продуктов питания пытаются убедить депутатов Госдумы не лишать их возможности использовать механизм инвестиционного налогового вычета для снижения федеральной части налога на прибыль. Эту меру поддержки отрасль может потерять как высокодоходная.
Обращение в Госдуму подписали Союз производителей соков, воды и напитков, Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП), Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальная мясная ассоциация, «Русбренд», Рыбный союз, «Руспродсоюз» и Национальный союз хлебопечения. Представители организаций подтвердили факт направления обращения.
Но новые поправки в налоговый кодекс, внесенные правительством в Госдуму в конце сентября, в принципе лишают производителей продуктов питания возможности пользоваться ИНВ в федеральной части, следует из письма отраслевых союзов господину Макарову. Юрист Taxology Ольга Сергейчук поясняет, что порядок применения вычета документ меняет сразу для нескольких отраслей, в их числе также добыча полезных ископаемых, выпуск напитков, табачных изделий, химических веществ и продуктов.
Решение властей она связывает с тем, что эти сферы рассматриваются как устойчивые. В пояснительной записке к законопроекту указано, что корректировка параметров ИНВ осуществляется для высокодоходных отраслей.