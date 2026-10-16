ЦБ выявил факты манипулирования со стороны топ-менеджера УК «Кинетик Капитал»

Используя свой брокерский счет, Вадим Соломахин совершал операции с ценными бумагами по рыночной цене, после чего «выставлял заявки обратной направленности» по цене выше цены покупки или ниже цены продажи. Затем, используя служебное положение и доступ к брокерскому счету компании, он выставлял встречные заявки. Всего регулятор выявил более 120 подобных сделок, в результате которых общество получило убыток, а господин Соломахин — доход.