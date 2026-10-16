Розничные продажи алкоголя в сентябре сократились на 2%
Совокупные продажи вина и крепкого алкоголя в рознице в январе—сентябре 2026 года сократились на 0,8% в годовом выражении, а в первый месяц осени — на 2%. Падение связано со снижением спроса на самые массовые категории — водку, коньяк и тихое вино, на которые давит рост цен и сокращение интереса к алкоголю молодой аудитории. Значимый рост удается сохранять лишь ликеро-водочным изделиям, на которые переходят потребители, которые ранее предпочитали вино.
Общее падение обусловлено сокращением продаж в нескольких наиболее востребованных категориях, показывающих нарастающий спад. Объем реализации водки в январе—сентябре 2026 года составил 53,6 млн дал, потеряв 0,5% год к году, следует из данных РАТК. Только в сентябре падение составило 3,4%, до 5,9 млн дал.
Для коньяка снижение за девять месяцев достигло 2,6% в годовом выражении, до 9 млн дал, в сентябре — 3,9%, до 977,8 тыс. дал. В категории другие спиртные напитки крепче 9% в январе—сентябре розничные продажи опустились на 1%, до 10,4 млн дал, в сентябре — на 2,2%, до 1,1 млн дал.