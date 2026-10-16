Розничные продажи алкоголя в сентябре сократились на 2%

Совокупные продажи вина и крепкого алкоголя в рознице в январе—сентябре 2026 года сократились на 0,8% в годовом выражении, а в первый месяц осени — на 2%. Падение связано со снижением спроса на самые массовые категории — водку, коньяк и тихое вино, на которые давит рост цен и сокращение интереса к алкоголю молодой аудитории. Значимый рост удается сохранять лишь ликеро-водочным изделиям, на которые переходят потребители, которые ранее предпочитали вино.