Закончено расследование дела организатора группы обнальщиков Сергея Малофейкина

Преступное сообщество было создано господином Малофейкиным в 2023 году и специализировалось на выводе теневых средств крупных компаний в легальный оборот или переводе их за границу. Речь в деле шла, в частности, об услугах по обналичиванию, а также переводе средств в ОАЭ и Сингапур с использованием криптовалюты.