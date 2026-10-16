Закончено расследование дела организатора группы обнальщиков Сергея Малофейкина
МВД закончило расследование уголовного дела бывшего члена генерального совета «Деловой России», создателя нейросети VIJU Сергея Малофейкина. По версии следствия, он организовал преступное сообщество, которое вывело в теневой оборот более 1 млрд руб.
Преступное сообщество было создано господином Малофейкиным в 2023 году и специализировалось на выводе теневых средств крупных компаний в легальный оборот или переводе их за границу. Речь в деле шла, в частности, об услугах по обналичиванию, а также переводе средств в ОАЭ и Сингапур с использованием криптовалюты.