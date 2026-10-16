В Совете федерации огласили предложения по расширению гаражной амнистии

С 2021 года по этой процедуре оформлено уже 913 тыс. участков и боксов, до 2031 года ожидается еще 500 тыс. В Росреестре считают, что для реализации выдвинутых идей у регионов достаточно полномочий, при этом концептуально поддержали идею узаконивания построек в «особых» зонах. Для этого, правда, потребуется получить согласие других ведомств.