В Совете федерации огласили предложения по расширению гаражной амнистии
Разрешить гражданам узаконивать двухэтажные и трехэтажные гаражи, регистрировать места без документов по показаниям соседей, оформлять боксы в водоохранных зонах и полосах отводов инженерных сетей. Эти и другие предложения по расширению гаражной амнистии огласили региональные чиновники в Совете федерации.
С 2021 года по этой процедуре оформлено уже 913 тыс. участков и боксов, до 2031 года ожидается еще 500 тыс. В Росреестре считают, что для реализации выдвинутых идей у регионов достаточно полномочий, при этом концептуально поддержали идею узаконивания построек в «особых» зонах. Для этого, правда, потребуется получить согласие других ведомств.
Сенатор Надежда Ильина рассказывала про проблемы в правоприменительной практике. Среди самых частых причин отказа в оформлении боксов — отсутствие документов на гараж и землю (например, из БТИ), сообщила она. Такие проблемы, к примеру, наблюдаются в Севастополе.
В Санкт-Петербурге власти отказывают признать гаражи капитальным строением, поскольку ранее земли под них предоставлялись во временное пользование без возможности возводить такие постройки, сообщила госпожа Ильина. В Москве, сказала она, по упрощенной схеме оформляется «незначительное» число боксов, так как здесь часто применяют исключающие такую возможность режимы комплексного развития территорий.