Верховный суд подтвердил обязательный характер конфискации по уголовным делам

Тот факт, что деньги или имущество, полученные преступным путем, не были изъяты и не признаны вещественными доказательствами, тоже не отговорка. Если на момент приговора полученные в качестве взятки деньги были израсходованы, суд выносит решение о конфискации эквивалентной денежной суммы, а при ее отсутствии — другого имущества.