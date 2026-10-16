Верховный суд подтвердил обязательный характер конфискации по уголовным делам
Верховный суд подтвердил обязательный характер конфискации по уголовным делам
Верховный суд (ВС) подтвердил императивный характер конфискации по уголовным делам: при наличии оснований суд обязан ее применить, даже если имущество не изъято, не признано вещественным доказательством, продано или находится в совместной собственности. Об этом говорится в опубликованном 16 октября обзоре судебной практики, который на этой неделе утвердил президиум ВС.
Разъяснение ВС касается вопросов конфискации орудий преступления, а также денег и других ценностей, полученных в результате совершения преступлений террористической и коррупционной направленности либо диверсионных. Применение такой меры с 2023 года выросло почти вдвое, отмечается в обзоре: в 2025-м суды конфисковали денежных средств на сумму свыше 26 млрд руб., за первое полугодие 2026-го — уже более 17 млрд руб.
ВС подчеркнул, что отсутствие в приговоре решения о конфискации имущества, если оно предусмотрено соответствующей статьей Уголовного кодекса, следует рассматривать как существенное нарушение, влекущее отмену приговора и возвращение дела на новое рассмотрение. Не отменяет такую меру и отсрочка отбывания наказания.
Тот факт, что деньги или имущество, полученные преступным путем, не были изъяты и не признаны вещественными доказательствами, тоже не отговорка. Если на момент приговора полученные в качестве взятки деньги были израсходованы, суд выносит решение о конфискации эквивалентной денежной суммы, а при ее отсутствии — другого имущества.